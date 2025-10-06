İstanbul Altın Rafinerisi şirketleri hangileri, sahipleri kimler? İstanbul Altın Rafinerisi özel mi devlet mi?

İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye'nin değerli madenler sektöründe kritik bir konumda yer alıyor. 6 Ekim sabahındayaşanan operasyon ve gözaltılarla birlikte, şirketin faaliyetleri ve yönetim yapısı gündemin merkezine oturdu. İstanbul Altın Rafinerisi şirketleri hangileri? İstanbul Altın Rafinerisi özel mi devlet mi? İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine dair tüm detaylar haberimizde...

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye'de altın ve kıymetli madenler alanında faaliyet gösteren geniş bir şirket ağına sahip. Soruşturma dosyalarına göre, şirketin bağlı olduğu bazı kuruluşlar şunlar:

GRAM ALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

Bu şirketler aracılığıyla, rafineri hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarda faaliyetlerini sürdürüyor. Özellikle ihracat üzerinden devlet desteği sağlanan yapısıyla dikkat çekiyor.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ SAHİBİ KİM?

İstanbul Altın Rafinerisi'nin yönetim hiyerarşisi, sektörün yakından takip ettiği bir konu. Şirketin yönetiminde öne çıkan isimler:

Yönetim Kurulu Başkanı: Ayşen Esen

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Erkam Halaç

Bu isimler, şirketin stratejik kararlarından ve operasyonlarından sorumlu. Son operasyon kapsamında, yetkililerinin büyük çoğunluğu gözaltına alındı ve soruşturma dosyalarıyla gündeme geldi.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ ÖZEL Mİ DEVLET Mİ?

İstanbul Altın Rafinerisi özel bir şirket olarak faaliyet gösteriyor. Ancak, devletten sağlanan ihracat destekleri ve devletle yapılan finansal işlemler, şirketin kamu zararına yol açtığı iddialarını beraberinde getirdi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma, şirket yetkililerinin hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına neden olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bunlardan 21'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin, ülkeye döviz girişi sağlayan şirketlerin aldığı yüzde 3 devlet desteğinden faydalanmak amacıyla 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu tespit edildi.

Bu şirketler üzerinden toplam 543.634.253 dolar ihracat yapılmış ve devlet desteği alınmış.

Bu bilgiler, İstanbul Altın Rafinerisi'nin özel sektör niteliğinde olmasına rağmen, devletten sağlanan destekleri kötüye kullanarak sistemli bir şekilde kamu zararına yol açtığını ortaya koyuyor.