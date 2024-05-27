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İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu! Gazze'de ne oluyor? Gazze'de kaç kişi öldü?

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İsrail savaş uçakları, işgal altında tuttukları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladı. İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu! Gazze'de ne oluyor? Gazze'de kaç kişi öldü?

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu! Gazze'de ne oluyor? Gazze'dekaç kişi öldü? İsrail ordusunun, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

GAZZE'DE NE OLUYOR?

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.

Görgü tanıkları, "İsrail ordusunun bombardımanı kamptaki çok sayıda çadırın yıkılmasına ve yanmasına neden oldu. Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun boşaltılmasını istediği bölgede yer almıyor." dedi. Tanıklar, İsrail savaş uçaklarının kampa en az 8 roketle saldırı düzenlediğini belirtti.

UAD, 24 Mayıs'ta yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu! Gazze'de ne oluyor? Gazze'de kaç kişi öldü?

GAZZE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İsrail'in saldırısında en az 40 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da sağlık ekiplerinin aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıdaki Filistinlinin cenazesi ile yaralıyı hastanelere götürdüğü belirtildi.

İsrail, Gazze'de Filistinlilerin çadırlarını vurdu! Gazze'de ne oluyor? Gazze'de kaç kişi öldü?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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