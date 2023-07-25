Ispanaklı Nokul tarifi! Masterchef Ispanaklı Nokul nasıl yapılır? Ispanaklı Nokul için gerekli malzemeler nelerdir? Ispanaklı Nokul hangi yöreye ait?

Masterchef 25 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Ispanaklı Nokul yapmasını istendi. Peki Masterchef Ispanaklı Nokul böreği nasıl yapılır? Ispanaklı Nokul böreği için gerekli malzemeler nelerdir? Ispanaklı Nokul tarifi! Ispanaklı Nokul nasıl yapılır? Ispanaklı Nokul böreği tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel börekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Ispanaklı Nokul tarifi oldu. Peki en güzel Ispanaklı Nokul böreği tarifi nasıldır? Ispanaklı Nokul nasıl yapılır? Ispanaklı Nokul için gerekli malzemeler nelerdir? Ispanaklı Nokul tarifi! Ispanaklı Nokul nedir, ne demek? Masterchef Ispanaklı Nokul nasıl yapılır? Ispanaklı Nokul hangi bölgenin, hangi yörenin böreği? Ispanaklı Nokul böreği hangi ülkeye ve yöreye aittir? Ispanaklı Nokul böreği hangi bölge? İşte detaylar...

ISPANAKLI NOKUL NEDİR, NE DEMEK? ISPANAKLI NOKUL BÖREĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Ispanaklı Nokul daha çok Karadeniz Bölgesi'nde yapılan bir yemektir.

ISPANAKLI NOKUL İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Yufka veya baklavalık börek hamuru (tercihen hazır yufka kullanabilirsiniz)

500 gram taze ıspanak (veya ıspanak püresi kullanabilirsiniz)

1 orta boy soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı beyaz peynir veya lor peyniri (veya beyaz peynir yerine kaşar peyniri de kullanabilirsiniz)

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

ISPANAKLI NOKUL NASIL YAPILIR?

Ispanakları iyice yıkayın, saplarını ayıklayın ve ince ince doğrayın. Eğer ıspanak püresi kullanacaksanız, bu adımı atlayabilirsiniz.

Soğan ve sarımsakları yemeklik doğrayın.

Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın ve doğradığınız soğan ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar şeffaflaşana kadar kavurun.

Ispanakları tavaya ekleyin ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ekleyerek lezzetlendirin. Ispanak püresi kullanıyorsanız, bu aşamada ıspanak püresini ekleyin ve tuz-karabiberle tatlandırın.

Pişen ıspanaklı karışımı ocağın üzerinden alın ve soğumaya bırakın.

Beyaz peyniri ufalayın ve ıspanaklı karışıma ekleyin. Eğer beyaz peynir yerine kaşar peyniri kullanıyorsanız, rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

Fırınınızı 180°C (350°F) dereceye kadar ön ısıtın.

Hazır yufkaları tezgahın üzerine serin ve üst üste koyun. Dört eşit parçaya kesin.

Her bir parçanın üzerine hazırladığınız ıspanaklı karışımdan koyun ve kenarlarını içe doğru katlayarak rulo şeklinde sarın.

Hazırladığınız börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine biraz sıvı yağ sürün veya yumurta sarısı sürerek böreklerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak börekleri servis yapın ve afiyetle tüketin.

Ispanaklı Nokul böreğiniz hazır! Afiyet olsun!