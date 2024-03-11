İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İsmet Temel kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı İsmet Temel nereli? Detaylar haberimizdedir…

İSMET TEMEL KİMDİR?

İsmet Temel, 1973 yılında Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğdu. Evli ve dört kız çocuğu babası olan bir iş insanı ve müteahhit, aynı zamanda turizm ve otel restorasyon alanında 20 yıldır faaliyet göstermektedir.

İsmet Temel, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.