İSKİ İstanbul ŞİŞLİ su kesintisi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi Şişli sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü İstanbul'da Şişli ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Şişli ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 16 Temmuz 2022 Şişli su kesintisi listesi…
İstanbul Şişli sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 16 Temmuz 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 16 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
ŞİŞLİ SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 16 Temmuz 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Şişli
|Mahmut Şevket Paşa Mah,Mecidiyeköy Mah,Merkez Mah,Harbiye Mah,Kaptanpaşa Mah,Kuştepe Mah,Meşrutiyet Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Şişli,Paşa Mah,Teşvikiye Mah,Yayla Mah,Duatepe Mah,Ergenekon Mah,Esentepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Cumhuriyet Mah,Eskişehir Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,Halil Rıfat Paşa Mah,Feriköy Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah
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