İSKİ İstanbul MALTEPE su kesintisi: 18 Haziran 2022 Cumartesi Maltepe sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
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İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran 2022 Cumartesi günü İstanbul'da Maltepe ilçesinde su kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Su kesintileri çeşitli mahallelerde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Maltepe ilçesinde sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ 18 Haziran 2022 Maltepe su kesintisi listesi…
İstanbul Maltepe sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 18 Haziran 2022 Cumartesi tarihli su kesintisi listesi! İstanbul su kesintisi olan yerler haberimizde listelenmiştir. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İstanbul'un bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İSKİ İstanbul su kesintisi saatleri...
18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ MALTEPE SU KESİNTİSİ
İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası sakinleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından duyurulan güncel su kesintilerini merak ediyor.
MALTEPE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ’nin yayınladığı duyuruya göre, 18 Haziran 2022 tarihinde İstanbul’un su kesintisi yaşayacağı ilçeler ve mahalleler listelenmiştir.
|İl
|İlçe
|Mahalle / Sokak
|Arıza Sebebi
|Başlama
|Bitiş
|İstanbul
|Maltepe
|Zümrütevler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.06.2022 00:06
|18.6.2022 10:00
|İstanbul
|Maltepe
|Zümrütevler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.06.2022 00:06
|18.6.2022 6:00
|İstanbul
|Maltepe
|Zümrütevler Mah
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|18.06.2022 00:06
|18.6.2022 4:00
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