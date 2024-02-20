iPhone'a su kaçarsa ne yapılmalı? Telefona su kaçarsa ne yapmamız gerekiyor? Apple, müşterilerine suya batmış iPhone'ları pirince yatırmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Şirket, telefonun iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakılmasını öneriyor.

IPHONE'A SU KAÇARSA NE YAPILMALI?

Akıllı telefon kullanıcıları, yıllardır cihazlarını yanlışlıkla suya düşürdükten sonra bir torba pirinci çözüm olarak kullandı. Suya batmış telefonu pirincin içine atmanın, nemi dışarı çekeceği düşünülüyordu. Peki Apple bu konuda ne söyledi?Teknoloji uzmanları, uzun zamandır bu pirinç çözümünün doğru olup olmadığını sorguluyordu. Son açıklama ise Apple tarafından yapıldı. Teknoloji devi yayınladığı son uyarıda, iPhone'u pirince batırılmasının yanlış olduğunu söyledi.

TELEFONA SU KAÇARSA NE YAPMALI VEYA YAPMAMALIYIZ?

Yeni bir destek belgesinde Apple, müşterilerine suya batmış iPhone'ları pirince yatırmaktan kaçınmaları gerektiğini söylüyor. Bunun nedeni ise pirinç parçacıklarının nemle birlikte içeriye çekilme riski yaratması. Bu da dahili bileşenlere zarar verebilir. Apple, pirinç çözümü yerine ıslanmış iPhone'u iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakılmasını öneriyor. Telefonu elinize hafifçe vurmak, bağlantı noktalarına kaçmış sıvının atılmasına da yardımcı olabilir. Ayrıca cihazın en az 30 dakika boyunca kuru bir alanda bırakılmasını tavsiye ediyor. Cihazdaki nemlenme devam ederse bekleme süresini bir güne kadar çıkarmanız gerekebilir.