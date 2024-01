Iphone 3 bin TL geri ödeme nereden, nasıl alınır? Apple telefon yavaşlatma davası nedir?

Apple, eski iPhone modellerini yavaşlattığı için kullanıcılarına 3 bin TL geri ödeme yapma kararı aldı. Bu geri ödemeyle ilgili detaylar ve nasıl alınacağı merak konusu oldu. Apple'ın bu kararı, telefon yavaşlatma davası sonucunda geldi. Peki, Iphone 3 bin TL geri ödeme nasıl alınır? Apple telefon yavaşlatma davası nedir? Detaylar haberimizde...

APPLE TELEFON YAVAŞLATMA DAVASI NEDİR?

2017'de "batterygate" skandalı olarak tarihe geçen olayda birçok kişi bu durumun kullanıcıları en yeni model iPhone cihazları satın almaya zorlamak için bir girişim olduğunu iddia etti. Şikayette bulunan 3 milyon belirli iPhone modellerinin sahipleri etkilenen her model için 92 dolarlık bir ödeme alacak.

İPHONE GERİ ÖDEME NASIL ALINIR?

Ödemelerin 21 Aralık 2017 tarihinden önce iOS 10.2.1 veya sonraki bir sürümü çalıştıran iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus ve SE sahipleri ile iOS 11.2 sürümünü kullanan iPhone 7 veya 7 Plus sahipleri için geçerli olacağı kaydedildi. Hak sahipleri ödemelerini bu ay almaya hazırlanırken, bazıları şimdiden geri ödeme aldıklarını bildirdi.

GERİ ÖDEME İÇİN BAŞVURU NE ZAMAN?

Ödemeyi almak isteyen kullanıcıların 6 Ekim 2020 tarihine kadar şikayette bulunmaları gerekiyordu. Apple 2017 yılında, bir pil çok eskidiğinde akıllı telefonlarının performansını kasıtlı olarak 'düzelttiğini' itiraf etti.