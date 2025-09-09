Apple, teknoloji dünyasını bir kez daha heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen iPhone 17 serisi, her zamanki gibi Eylül ayında sahneye çıkıyor. Peki, Iphone 17 ne zaman tanıtılacak? Iphone 17 fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

iPHONE 17 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 17 serisi, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda. Cihazların resmi tanıtımı, 9 Eylül 2025 Salı günü yapılacak olan "Awe Dropping" etkinliği ile gerçekleştirilecek. Tanıtım sonrası ise geleneksel Apple takvimi göz önüne alındığında, iPhone 17 satış tarihi olarak 19 Eylül 2025 Cuma günü öne çıkıyor.

Apple, her yıl yeni iPhone modellerini tanıttıktan sonra yaklaşık bir hafta içinde dünya genelinde satışa sunuyor. iPhone 17 serisinin de bu takvime sadık kalacağı ve 19 Eylül'de mağazalarda yerini alacağı öngörülüyor. Türkiye pazarında ise dağıtım süreci nedeniyle birkaç gün gecikme yaşanabilir.

Satış öncesi tüketicilerin merakla beklediği en önemli detaylardan biri de stok durumu. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinde talebin yüksek olması, ilk günlerde sınırlı sayıda cihaz bulunabileceğini gösteriyor. Bu nedenle ön sipariş sürecini kaçırmamak kritik önem taşıyor.

iPHONE 17 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, 2025 yılındaki en büyük lansman etkinliğini 9 Eylül Salı günü gerçekleştirecek. Etkinlik Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak ve Apple Park'ta bulunan Steve Jobs Theater'dan canlı olarak yayınlanacak. "Awe Dropping" ismi verilen bu etkinlikte yalnızca iPhone 17 değil, Apple Watch Series 11 ve AirPods Pro 3 gibi ürünlerin de tanıtılması bekleniyor.

iPhone 17'nin tanıtımı, Apple'ın her yıl Eylül ayında yaptığı klasik etkinlik zincirinin bir parçası. Bu tarih, hem teknoloji medyası hem de kullanıcılar tarafından yılın en dikkat çekici günlerinden biri olarak görülüyor. Lansman sonrası cihazların özellikleri, çıkış tarihi, fiyat bilgileri ve tüm teknik detaylar netlik kazanacak.

Apple etkinliklerini YouTube, Apple TV uygulaması ve resmi Apple web sitesi üzerinden canlı olarak izlemek mümkün olacak. Teknoloji tutkunları için kaçırılmaması gereken bir lansman günü olacak gibi görünüyor.

iPHONE 17 ÖN SİPARİŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Evet, iPhone 17 ön sipariş tarihi büyük oranda belli oldu. Tanıtımın ardından, 12 Eylül 2025 Cuma günü itibarıyla ön siparişlerin alınması bekleniyor. Apple'ın geçmiş dönem lansman takvimleri incelendiğinde, yeni cihazlar genellikle tanıtımdan 2-3 gün sonra ön siparişe açılıyor.

Ön sipariş dönemi, özellikle Pro ve Pro Max modelleri için büyük önem taşıyor. İlk günlerde oluşan yoğun talep nedeniyle bazı modellerin dakikalar içinde tükenmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle yeni iPhone 17 almak isteyen kullanıcıların ön sipariş sürecine hazırlıklı olması ve seçtiği model, renk ve depolama seçeneğini erkenden belirlemesi tavsiye ediliyor.

Apple'ın resmi sitesi, Apple Store uygulaması ve yetkili satıcılar üzerinden ön sipariş verilebilecek. Türkiye'de de aynı tarihte siparişlerin açılması bekleniyor, ancak teslimat sürelerinde birkaç günlük fark oluşabilir.

iPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 17 serisi, şimdiye kadar üretilmiş en gelişmiş iPhone serisi olma iddiasını taşıyor. Hem donanım hem de yazılım tarafında önemli yenilikler sunan bu seri, dört farklı model ile kullanıcı karşısına çıkacak:

iPhone 17 ve iPhone 17 Air Özellikleri

Yeni nesil A19 çip ile daha yüksek performans ve enerji verimliliği

120Hz ProMotion OLED ekran teknolojisi

50 MP ana kamera ve 24 MP ön kamera ile gelişmiş fotoğraf deneyimi

iOS 26 işletim sistemi ve gelişmiş Siri entegrasyonu

İnce ve hafif gövde tasarımı (özellikle Air modelinde)

Renk seçenekleri arasında pastel ve canlı tonlar

iPhone 17 Air modeli, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone olarak tanıtılabilir. Özellikle ultra ince gövdesiyle dikkat çeken bu model, Plus serisinin yerini alacak gibi görünüyor. Kablosuz kullanım odaklı bu cihazda neredeyse tüm bağlantılar MagSafe üzerinden sağlanıyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max Özellikleri

Güçlü A19 Pro çip ile profesyonel seviyede işlemci performansı 48 MP üçlü kamera sistemi, yeni nesil optik yakınlaştırma 256 GB'tan başlayan depolama seçenekleri 12 GB RAM ile multitasking performansında artış Vapor chamber soğutma sistemi ile daha az ısınma Apple Intelligence entegrasyonu ile ileri seviye yapay zeka deneyimi

Pro ve Pro Max modelleri, özellikle içerik üreten ve mobilde profesyonel işlemler yapan kullanıcılar için biçilmiş kaftan. Yeni işlemci mimarisi, kamera iyileştirmeleri ve yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca Pro Max modelinde 5000 mAh batarya ile uzun pil ömrü sunulması bekleniyor.

IPHONE 17 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni iPhone 17 serisinin fiyatlandırması, Apple'ın segmentasyon stratejisini net şekilde ortaya koyuyor. Her kullanıcı tipine hitap eden farklı fiyat aralıkları bulunuyor. Amerika'da açıklanması beklenen başlangıç fiyatları şu şekilde:

iPhone 17: 799 dolar

iPhone 17 Air: 899 dolar

iPhone 17 Pro: 1050 dolar (256 GB başlangıç)

iPhone 17 Pro Max: 1.249 dolar ve üzeri

Bu fiyatlar Apple'ın ABD mağazaları için geçerli olan rakamlardır. Türkiye'de satışa sunulacak iPhone 17 modelleri ise vergi, döviz kuru ve diğer ek maliyetler sebebiyle çok daha yüksek fiyatlardan raflarda yer bulacaktır. Özellikle Pro Max modelinin Türkiye fiyatının 80.000 TL'nin üzerine çıkması sürpriz olmayacaktır.

Apple'ın fiyat politikasında değişiklikler olabileceği gibi, bazı pazarlarda özel kampanyalar ve lansman fırsatları da sunulabilir. Tüketicilerin hem resmi Apple mağazalarını hem de operatör ve teknoloji marketlerinin kampanyalarını yakından takip etmesi önerilir.