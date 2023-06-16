İnstagram ve Whatsapp çöktü mü sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Whatsapp ve İnstagram'da neden yavaşlama meydana geldi araştırılıyor. Peki, İnstagram ve Whatsapp ne oldu? İnstagram neden yavaşladı? İnstagram ve Whatsapp sorun mu var? İşte detaylar...

En çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alan İnstagram ve Whatsapp çöktü mü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından İnstagram ve Whatsapp'da meydana gelen sorun araştırılmaktadır. Whatsapp ve İnstagram neden yavaşladı merak konusu oldu. Peki, İnstagram ve Whatsapp ne oldu? İnstagram neden yavaşladı? İnstagram ve Whatsapp sorun mu var? Detaylar haberimizde...

İNSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Var olan araçlar sayesinde İnstagram sorun olup olmadığını anlayabiliriz. Kullanıcıların uygulama hakkında rapor etmesini takip edebiliyoruz. Böylece İnstagram'da sorun olup olmadığını anlarız. Aşağıda yer alan grafikte 24 saat içinde uygulama hakkında edilen raporları görüyoruz. Grafiğe göre rapor edilen birkaç sorun mevcut. Anlık olarak İnstagram ve Whatsapp bazı sorunlar olduğu gözükmektedir.

WHATSAPP İNSTAGRAM SORUN NEDİR?

Son 24 saat içinde Whatsapp ve İnstagram için rapor edilen kesintiler şu şekildedir: