İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı
Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi için İngiltere'de 25 bin imza toplandı. Bu hareket, Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından başlatıldı ve dilekçe İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi.
- İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı.
- UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile Maccabi Tel Aviv arasında 6 Kasım Perşembe günü maç planlanıyor.
- West Midlands Polisi maçı 'yüksek riskli' olarak sınıflandırdı ve deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını açıkladı.
Gazze'de soykırım yapan İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçının oynanmaması için İngiltere'de 25 bin imza toplandı.
İSRAİL'İN MEN EDİLMESİ İÇİN 25 BİN KİŞİ İMZA ATTI
Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan ve 25 bin kişinin imzaladığı dilekçe, platform sorumlusu Lewis Backon tarafından Wembley Stadı'ndaki İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi. Backon, Wembley Stadı önünde yaptığı açıklamada, "Soykırımdan ve apartheid uygulamalarından sorumlu bir devletin takımları uluslararası futbol müsabakalarında oynamamalıdır." dedi.
ASTON VILLA'NIN RAKİBİ TEL AVIV
UEFA Avrupa Ligi'nde, 6 Kasım Perşembe günü Aston Villa sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırmış, polis, belediye ve güvenlik uzmanlarından oluşan Güvenlik Danışma Grubu (Safety Advisory Group) ise deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını açıklamıştı.