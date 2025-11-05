Haberler

İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gazze'deki eylemleri nedeniyle İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesi için İngiltere'de 25 bin imza toplandı. Bu hareket, Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından başlatıldı ve dilekçe İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi.

  • İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı.
  • UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa ile Maccabi Tel Aviv arasında 6 Kasım Perşembe günü maç planlanıyor.
  • West Midlands Polisi maçı 'yüksek riskli' olarak sınıflandırdı ve deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını açıkladı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçının oynanmaması için İngiltere'de 25 bin imza toplandı.

İSRAİL'İN MEN EDİLMESİ İÇİN 25 BİN KİŞİ İMZA ATTI

Birleşik Krallık Filistin Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan ve 25 bin kişinin imzaladığı dilekçe, platform sorumlusu Lewis Backon tarafından Wembley Stadı'ndaki İngiltere Futbol Federasyonuna teslim edildi. Backon, Wembley Stadı önünde yaptığı açıklamada, "Soykırımdan ve apartheid uygulamalarından sorumlu bir devletin takımları uluslararası futbol müsabakalarında oynamamalıdır." dedi.

ASTON VILLA'NIN RAKİBİ TEL AVIV

UEFA Avrupa Ligi'nde, 6 Kasım Perşembe günü Aston Villa sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. West Midlands Polisi, karşılaşmayı mevcut istihbarat ve geçmiş olaylar doğrultusunda "yüksek riskli" olarak sınıflandırmış, polis, belediye ve güvenlik uzmanlarından oluşan Güvenlik Danışma Grubu (Safety Advisory Group) ise deplasman taraftarlarının stada alınmayacağını açıklamıştı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Gündeme bomba gibi düştü! Ajax maçı öncesi Mauro Icardi'ye büyük şok

Ajax maçı öncesi Icardi'ye büyük şok
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Kış ortasında denize girdi! Nurgül Yeşilçay'ın paylaşımı takipçilerini kıskandırdı

Kış ortasında denize girdi! Paylaşımı takipçilerini kıskandırdı
'Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun' afişleri şehri ayağa kaldırdı

"Kızlarınızı bu adamdan uzak tutun" afişleri şehri ayağa kaldırdı
2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar e-Devlet'ten açıklanacak

2 milyon kişinin beklediği kura çekildi! Sonuçlar e-Devlet'te
Murat Ülker ve Rahmi Koç'un mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkatlerden kaçmadı

İki milyarderin mütevazı akşam yemeği! Masadaki detay dikkat çekti
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Fatih Ürek'in sağlık durumunda yeni gelişme: Gözlerini açıp kapattı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor

Bomba gerçek ortaya çıktı! Fener taraftarı Mourinho'ya teşekkür ediyor
Ahmet Çakar Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti

Ajax-Galatasaray maçının kaç kaç biteceğini tahmin etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.