INAKİ PENA GALATASARAY'A GELECEK Mİ? Iñaki Peña'nın sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Galatasaray, Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanırken, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol kaleci Iñaki Peña, Galatasaray'ın transfer listesinde öne çıkan isimler arasında yer alıyor. 2021-2022 sezonunun devre arasında Barcelona'dan kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Peña'nın, yeniden Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Iñaki Peña Galatasaray'a gelecek mi? Genç kalecinin Barcelona ile sözleşmesi ne zaman bitiyor? İşte, transfer gelişmeleri ve tüm detaylar...

INAKİ PENA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre, Galatasaray, İspanyol kaleci Iñaki Peña ile ciddi şekilde ilgileniyor. Barcelona'da üçüncü kaleci konumunda olan Peña'nın, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği ve Galatasaray'a transferine sıcak baktığı ifade ediliyor.

Inaki Pena Galatasaray'a gelecek mi

Peña'nın, Fernando Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Galatasaray'ın kaleci transfer listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtiliyor. Özellikle sarı-kırmızılı formayı daha önce kiralık olarak giyen ve 8 maçta başarılı performans sergileyen genç kalecinin, İstanbul'a geri dönme fikrine olumlu yaklaştığı vurgulanıyor.

Iñaki Peña'nın sözleşmesi ne zaman bitiyor

Fakat aynı zamanda tüm bu iddialara rağmen, henüz ne Galatasaray ne de Barcelona cephesinden resmi bir açıklama yapılmadı. Transfer sürecinin netleşmesi için taraflardan gelecek açıklamalar ve resmi adımlar bekleniyor.

Inaki Pena Galatasaray

INAKİ PENA'NIN SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İspanyol kaleci Iñaki Peña, 9 Mayıs 2023 tarihinde Barcelona ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı almıştı. Yeni kontrat kapsamında, Peña'nın serbest kalma bedeli tam olarak 400 milyon euro.