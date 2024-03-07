İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. İlker Bayrak kimdir? Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayı İlker Bayrak nereli? Detaylar haberimizdedir…

İLKER BAYRAK KİMDİR?

İlker Bayrak, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Zafer Partisi Bolu Belediye Başkan Adayıdır.

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