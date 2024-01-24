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İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı

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İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz şehitler köprüsüne Türk bayrağı ve misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı

İSTANBUL - Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz şehitler köprüsüne Türk bayrağı ve misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi çerçevesinde Türk bayrağı ve görev armasının bayrakları asıldı. Falcon 9 roketi ile Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde uzaya çıkan Gezeravcı beraberindeki mürettebat ile birlikte Uluslar Arası Uzay İstasyonu'na bağlandı. Tüm Türkiye tarihi anları izlerken yurt dışında görev yapan bilim insanları ise bu görevin ardından ülkeye dönmeye başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Alper Gezeravcı 15 Temmuz Uzay Havacılık Genel Haberler

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