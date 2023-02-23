Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan İlhan Şenocak hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan İlhan Şenocak'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, İlhan Şenocak kimdir? İlhan Şenocak kaç yaşında, nereli? İlhan Şenocak hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan İlhan Şenocak hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan İlhan Şenocak'ın hayatını araştırıyor. Peki, İlhan Şenocak kimdir? İlhan Şenocak kaç yaşında, nereli? İlhan Şenocak hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

İLHAN ŞENOCAK KİMDİR?

İhsan Şenocak (d. 5 Temmuz 1974 Samsun), Türk Vaiz ilahiyatçı ve yazar.

İlkokulu bitirmesinin hemen ardından hafız olarak camilerde görev aldı. Eğitimini 1994 yılında Samsun İmam Hatip Lisesi ile ardından gittiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1999 yılında tamamladı. 2004 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Anabilim Dalında "İslâm Hukuku'nda Taklit" konulu teziyle yüksek lisans yaptı. Aynı fakültede "İslâm Hukuku'nda Örfün Hükümlere Etkisi" adlı tezini tamamlayarak doktor oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Çeşitli kanallarda TV programları yapan İhsan Şenocak son olarak kısa adı İFAM olan İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'ni kurdu ve burada tefsir, hadis, fıkıh, akâid, usûl, mantık dersleri vermeye başladı.

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