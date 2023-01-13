Oyuncu İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen İlayda Alişan kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı? İlayda Alişan kaç yaşında nereli? İlayda Alişan İnstagram hesabı!

İlayda Alişan oyunculuk kariyerine Bir Çocuk Sevdim dizisiyle adım atmıştır. Şimdilerde Ateş Kuşları dizisiyle adından söz ettiren İlayda Alişankimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı? İlayda Alişan kaç yaşında nereli? İlayda Alişan İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı. İlk olarak, 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Star TV'de devam eden, başrollerinde Gülcan Arslan, Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT 1'de yayımlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında yayımlanan Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı adlı dizide Sinem karakteri ile devam etmiştir. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı.

Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019-2020 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan, Erdal Özyağcılar ve Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon adlı dizinin kadrosuna katıldı.2021 yılında dijital içerik platformu olan GAİN'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayımlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı. Daha sonra aynı yıl Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılmıştır. Son olarak ise, 2022 yılında Kanal D'de yayımlanan Seversin adlı dizinin başrolünde yer aldı.