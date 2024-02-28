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Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Fenerbahçe'nin 3-0 yenilmesinden sonra Icardi gönderme mi yaptı?

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Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Fenerbahçe'nin 3-0 yenilmesinden sonra Icardi gönderme mi yaptı? Fenerbahçe'nin 3-0'lık mağlubiyetinin ardından Icardi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Icardi'nin bu paylaşımı Fenerbahçe'ye bir gönderme olarak yorumlandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu ve kupadan elendi. Olaylı biten maç sonrası Galatasaraylı Mauro Icardi'den, sarı-lacivertlileri kızdıracak bir paylaşım geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynana maçta gülen taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sonuçla Ankaragücü adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe kupaya veda etti. Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Fenerbahçe'nin 3-0 yenilmesinden sonra Icardi gönderme mi yaptı?

ICARDI SOSYAL MEDYA HESABINDA NE PAYLAŞTI?

Fenerbahçe'nin kupaya veda etmesi sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşım geldi. Icardi, maç sonrası sosyal medya hesabından gülen bir aslan fotoğrafı paylaştı.

Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Fenerbahçe'nin 3-0 yenilmesinden sonra Icardi gönderme mi yaptı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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