Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Fenerbahçe'nin 3-0 yenilmesinden sonra Icardi gönderme mi yaptı?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu ve kupadan elendi. Olaylı biten maç sonrası Galatasaraylı Mauro Icardi'den, sarı-lacivertlileri kızdıracak bir paylaşım geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynana maçta gülen taraf, 3-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu. Bu sonuçla Ankaragücü adını yarı finale yazdırırken, Fenerbahçe kupaya veda etti. Icardi sosyal medya hesabında ne paylaştı? Fenerbahçe'nin 3-0 yenilmesinden sonra Icardi gönderme mi yaptı?

ICARDI SOSYAL MEDYA HESABINDA NE PAYLAŞTI?

Fenerbahçe'nin kupaya veda etmesi sonrası Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den, sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak bir paylaşım geldi. Icardi, maç sonrası sosyal medya hesabından gülen bir aslan fotoğrafı paylaştı.