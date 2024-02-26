Üye Girişi
Haberler

Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Futbol dünyasının gündemine oturan Icardi'nin durumu merak konusu oldu. Icardi'ye verilen ceza ve bu cezanın kaç maçlık olduğu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Bu konuda herhangi bir açıklama yapılmış mı, yapıldıysa Icardi'nin cezası kaç maç olacak, tüm detaylar haberimizde.

Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığını açıkladı.

ICARDI CEZA ALDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığını açıkladı.

ICARDI BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği maçta cezasını çekecek olan Arjantinli, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.

Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Mauro Icardi Galatasaray 3.Sayfa Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Şükrü Deniz kimdir? HÜDA PAR Bolu Belediye Başkan Adayı Şükrü Deniz kaç yaşında, nereli? YEMEKTEYİZ CANLI İZLE! Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? MANİSA İFTAR VAKTİ | Manisa'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı? MALATYA İFTAR VAKTİ | Malatya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! SAKARYA İFTAR VAKTİ | Sakarya'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KONYA İFTAR VAKTİ | Konya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ESKİŞEHİR İFTAR VAKTİ | Eskişehir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KOCAELİ İFTAR VAKTİ | Kocaeli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ERZURUM İFTAR VAKTİ | Erzurum'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ | Denizli'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ORDU İFTAR VAKTİ | Ordu'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KAYSERİ İFTAR VAKTİ | Kayseri'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! MUĞLA İFTAR VAKTİ | Muğla'da iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! İZMİR İFTAR VAKTİ | İzmir'de iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title