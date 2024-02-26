Icardi ceza aldı mı? Icardi kaç maç ceza aldı? Beşiktaş maçında oynayacak mı?

Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığını açıkladı.

ICARDI CEZA ALDI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında yaptığı hareket sonrası tedbirsiz olarak sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığını açıkladı.

ICARDI BEŞİKTAŞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'ın Antalyaspor'u konuk edeceği maçta cezasını çekecek olan Arjantinli, gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde ise sahada olacak.