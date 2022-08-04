İbn Haldun Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. İbn Haldun Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, İbn Haldun Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Felsefe (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İktisat (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İslami İlimler (Burslu) (İslami İlimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

İbn Haldun Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Misyonumuz

Bilginin tüm kaynaklarına açık, insanlığa katkıyı önceleyen araştırmacılar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Sosyal bilimler alanında söz sahibi, özgün bilgi ve yaklaşımlar üreten, küresel ölçekte saygın ve etkili bir üniversite olmaktır.

Değerlerimiz