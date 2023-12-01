Hüseyin Sezer kimdir? AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Sezer hayatı ve biyografisi!

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken aday adaylık müracaatları da başladı. Vatandaşlar da kendi belediyeleri için başkanlık çalışması yürüten aday adaylarını yakından takip etmeye ve onlar hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde AK Parti'den belediye başkanlığı için aday adayı olan Hüseyin Sezer'ın kim olduğu, ne iş yaptığı ve siyasi geçmişi herkes tarafından merak edildi. Peki, Hüseyin Sezer kimdir?

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne kısa bir süre kalırken belediye aday adayları gündem olmaya ve halkın ilgisini çekmeye başladı. AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayı Hüseyin Sezer da o isimlerden biri oldu. Başarılı siyasetçi Hüseyin Sezer hakkında ve Hüseyin Sezer kimdir, Hüseyin Sezer mesleği ne ve Hüseyin Sezer kaç yaşında gibi konular araştırıldı. İşte, Hüseyin Sezer hayatı ve biyografisi!

HÜSEYİN SEZER KİMDİR?





Hüseyin Sezer 1978 Erzurum doğumludur. İlkokul eğitimini Erzurum'da tamamladıktan sonra, 1987 yılında ailesiyle birlikte İstanbul Sultanbeyli'ye yerleşmiş olup Ortaokulu İstanbul Sultanbeyli Turhan Fevzioğlu Okulunda, Lise eğitimini ise Ümraniye Lisesinde tamamlamıştır.

Daha sonra 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayarak ticaret hayatına başlamıştır.

Sultanbeyli'de otuz altıyıldır ticaretle uğraşan Hüseyin Sezer, çeşitli iş kollarında ticari faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

Siyasi Hayatı

2009 - 2014 yılları arasında AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Sultanbeyli Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerini üstlenen Hüseyin Sezer,

2014 - 2019 yılları arasında AK Parti Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Plan ve BütçeKomisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetici olarak görev alan Sezer, bu görevlerini halen sürdürmektedir.

Evli ve üç çocuk babası olan Hüseyin Sezer, ileri düzeyde İngilizcebilmektedir.

Hüseyin Sezer 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde

AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayıdır.

Hüseyin Sezer adaylık açıklaması:







