Fox Tv'nin sevilen dizisi Hudutsuz Sevda geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Daha sonrasında yayınlancak olan bir diğer bölümün araştırmaları başladı. Bu kapsamda yeni bölümlerin hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırmalar da hız kazandı. Hudutsuz Sevda dizisi birçok izleyici tarafından yoğun ilgi görüyor. Peki, Hudutsuz Sevda hangi gün? Hudutsuz Sevda dizisi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ GÜN?

Hudutsuz Sevda her Perşembe saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır. Hudutsuz Sevda dizisi yeni bölümleri ile Fox Tv ekranlarında her Perşembe saat 20.00'da izleyicisi ile buluşuyor. Hudutsuz Sevda dizisi yeni yayın gününde yayınlanıyor. Buna göre Hudutsuz Sevda her Perşembe günü saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU NE?

Halil İbrahim'in çocukluk yıllarında yaşadığı acı dolu bir geçmiş, onu İstanbul'a sürmüş ve babasını kaybetmiştir. Ancak 20 yıl sonra güçlü bir genç adam olarak Karadeniz'e dönerek, sevdiği kız Yasemin ile huzurlu bir hayat kurma hayali kurar. Ancak geçmişteki kan davası ve adaletsizlikler, Halil İbrahim'i intikam yolculuğuna sürükler. Bu yolculukta, Leto'lardan Zeynep ile karşılaşır ve hayatı tamamen değişir. Zeynep, Halil İbrahim'in yanında yer alarak, geçmişin haksızlıklarına karşı mücadelede destek olur ve ikisi arasında özel bir bağ gelişir.

Halil İbrahim'in intikam hikayesi, sadece adaleti sağlamakla kalmaz, aynı zamanda dostluk, aşk ve dayanışma ile şekillenir. Zeynep'in hayatına girmesi, Halil İbrahim'in kaderini yeniden yazmasına ve geçmişteki yaraları iyileştirmesine yardımcı olur. Bu duygusal hikaye, izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ederken, aynı zamanda insanın içsel gücü ve sevginin iyileştirici etkisi üzerine bir derinlik sunar.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Hudutsuz Sevda oyuncu kadrosunda Miray Daner, Deniz Can Aktaş, Esra Dermancıoğlu, Mesut Akusta, Biran Damla Yılmaz, Hülya Şen, Burak Sevinç, Özgür Emre Yıldırım, Emre Bulut, Haydar Şişman gibi ünlü isimler yer almaktadır.