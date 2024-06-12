MasterChef 2024 yeni sezon ne zaman başlıyor? Cuma günü başlıyor mu?

Masterchef Türkiye 2024 yeni sezon fragmanı yayınlandı. Heyecanla bekleyen MasterChef yarışması ne zaman başlayacağı ve hangi günler yayınlanacağı araştırılıyor. MasterChef yeni sezon yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizdedir…

MASTERCHEF TÜRKİYE 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2024 yarışmasının yeni sezon fragmanı yayınlandı. MasterChef yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturuyor. MasterChef yeni bölümü 14 Haziran Cuma günü başlıyor.

14 HAZİRAN CUMA TV8 YAYIN AKIŞI

MASTERCHEF 2023 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Geçen yıl yayınlanan MasterChef Türkiye'nin özel konsepti "MasterChef All Star"da, Tahsin ve Esra finale çıkmıştı. Heyecan dolu bir gece yaşanmış, sonunda Esra MasterChef All Star 2023 şampiyonu olarak kupayı kaldırdı.