Ay-yıldızlı temsilcimiz son olarak Tayland karşısında set vermeden rakibini mağlup etmeyi başardı. Tayland, ABD, Güney Kore, Sırbistan ve Almanya maçlarını peş peşe kazanan Filenin Sultanları 3. haftanın ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Dominik Cumhuriyeti Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları, Hong Kong'ta devam eden üçüncü haftanın ikinci karşılaşmasında Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ni ilk 8'de tamamlaması durumunda 20-23 Haziran'da düzenlenecek finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Türkiye - Dominik Cumhuriyeti maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 15:30'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Dominik Cumhuriyeti ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadinlar Milletler Ligi maçı, Hong Kong'da, Hong Kong Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Puan durumu

1-Polonya 24 puan

2-Brezilya 22 puan

3-İtalya 22 puan

4-TÜRKİYE 21 puan

5-Japonya 18 puan

6-Çin 18 puan

7-ABD 16 puan

8-Kanada 15 puan

Final turu

VNL Finallerinde, finallere ev sahipliği yapan Tayland ile birlikte en güçlü yedi takım doğrudan dört çeyrek final, iki yarı final ve bronz ve altın madalya maçları olmak üzere toplam sekiz maçtan oluşan eleme aşamasına geçecektir.

Sekizli final doğrudan eleme formülü:

1. sıradaki takım 8. sıradaki takıma, 2. sıradaki takım 7. sıradaki takıma, 3. sıradaki takım 6. sıradaki takıma, 4. sıradaki takım 5. sıradaki takıma karşı çeyrek final maçı oynayacaktır.

Etkinliğe ev sahipliği yapan ülkenin millî takımı final turuna katılmayı garantileyecektir. Ev sahibi ülke ön eleme turunu ilk sekizde bitiremezse, sekizinci sıradaki takımın yerine geçecek ve sekizinci seri başı olarak oynayacaktır.