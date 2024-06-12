Fenerbahçe Beko Anadolu Efes seri kaç kaç, kim önde 12 Haziran Çarşamba?
Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes ile 12 Haziran Çarşamba günü 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başlayacak. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes seri kaç kaç, kim önde?
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk ediyor. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes seri kaç kaç, kim önde?
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Anadolu Efesmaçı beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ GÜN?
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Maçı, 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Maçı, saat 20:30 başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO-ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanacak.
SERİ KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe Beko 2-1 Anadolu Efes