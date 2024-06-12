Survivor ne zaman bitiyor 2024? Bugün mü bitiyor yarın mı?

Survivor 2024 finali için geri sayım başladı. Aylardır süren mücadele kısa bir süre sonra bitecek, Survivor All Star sezonunun şampiyonu belli olacak. Survivor ne zaman bitiyor 2024? Bugün mü bitiyor yarın mı?

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayınlanacak. Aylardır Dominik'te süren mücadelenin ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi finale sahne olacak. SMS oylaması sonucuna göre şampiyon olacak.

FİNALİSTLER KİM?

İstanbul finalistler:

1. Batuhan

2. Nefise

3. Finalist bugün açıklanacak.