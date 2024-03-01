Hindistan vize istiyor mu? Vize şartları neler? Hindistan para birimi nedir?

Türkiye vatandaşları Hindistan'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duyarlar. Türkiye vatandaşlarının Hindistan'a seyahat etmek için Hindistan vizesi almaları gerekmektedir. Bu vize, Hindistan'ın Ankara'daki büyükelçiliği veya başkonsolosluğu aracılığıyla başvurulabilir. Hindistan vize istiyor mu? Vize şartları neler?

HİNDİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

Türkiye vatandaşları Hindistan'a seyahat etmek için vizeye ihtiyaç duyarlar. Türkiye vatandaşlarının Hindistan'a seyahat etmek için Hindistan vizesi almaları gerekmektedir.

VİZEDEN KİMLER MUAF?

Hindistan'a seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından Diplomatik Pasaport hamili olanlar vizeden muaftır. Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

HİNDİSTAN PARA BİRİMİ NEDİR?

Hint Rupisi (76,2 Rupi = 1 Dolar)

HİNDİSTAN VİZE ŞARTLARI NELER?

Hindistan'ın vize politikası zaman zaman değişebileceğinden ve bazı özel durumlar olabileceğinden, seyahatten önce en güncel ve doğru bilgileri almak için Hindistan'ın resmi vize web sitesini veya Hindistan'ın Türkiye'deki konsolosluk veya büyükelçiliğini kontrol etmek önemlidir.

Vize şartları için link



