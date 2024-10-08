Eski milli basketbolcu Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına yeniden seçildi. Türkoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. 2,08 metre boyundaki Türkoğlu'nun aktif kariyerinde forvet olarak görev aldığı biliniyor. Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Türkiye Basketbol Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu nereli? Detaylar haberimizdedir...

HİDAYET TÜRKOĞLU KİMDİR?

Hidayet Türkoğlu, 19 Mart 1979 yılında Bayrampaşa, İstanbul'da doğdu. Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı, NBA'de oynamış Türk basketbolcu. 2.08 metre boyunda olan eski oyuncu, forvet (3 numaralı mevki) olarak görev almaktaydı.Ayrıca, gerektiği zaman 1-2-4 numaralarda da oynayabilmekteydi.

Türkiye'de Hido ve ABD'de Hedo (He do) lakabıyla çağrılan Hidayet Türkoğlu, 1999-00 sezonun sonunda Efes Pilsen'den Sacramento Kings'e transfer oldu. San Antonio Spurs'da bir yıl forma giydikten sonra, 2004 yılından 2009 yılına kadar Orlando Magic'de oynadı. 2008'de 19,5 sayı, 5,7 ribaund ve 5 asist ortalamasıyla en çok gelişme kaydeden oyuncu (MIP) ödülüne layık görüldü. 2009 yılında, takımıyla NBA finaline kadar ulaştı, ancak takımı Los Angeles Lakers'e 4-1 ile kaybettiler. 2009 yılı yazında Toronto Raptors takımıyla 5 yıllığına toplam 53 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı, ancak 2010-11 NBA sezonunun başında Phoenix Suns takımına transfer olduktan kısa bir süre sonra Orlando Magic'e takas oldu.

Hidayet Türkoğlu

1998 yılından bu zamana kadar Türkiye Millî Basketbol Takımı'nın formasını 269 kez giyen Hidayet, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadrolarda yer aldı. 24 Mart 2014'te, Türkiye A Millî Basketbol Takımı'nı bırakma kararı aldığını açıkladı. 13 Kasım 2015'te basketbolu bıraktığını açıkladı. NBA hayatına son veren Hidayet Türkoğlu, 16 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun CEO'su olmuştur.

16 Mart 2016'da Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atanan[6]. Hidayet Türkoğlu, 26 Ekim 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi

Hidayet 19 Mart, 1979 tarihinde Yugoslav göçmeni bir çiftin ikinci çocuğu olarak İstanbul'un Bayrampaşa semtinde dünyaya geldi.Çocukluğunu Bayrampaşa, Yıldırım mahallesinde geçirdi. İlkokulu Bayrampaşa Yıldırım İlköğretim Okulu'nda okudu ve basketboldan önce simitçilik yapıyordu. Bayrampaşa İlköğretim Okulu'nda öğrenci olduğu yıllarda basketbolla tanıştı. O yıllarda ağabeyinin basketbol antrenmanlarına giderdi ve takım antrenörleri onun uzun boyu nedeniyle keşfederek okul takımına aldılar. Daha sonra basketboldaki başarısı sayesinde Özel Çavuşoğlu Koleji'nden burs kazandı. 15 yaşına kadar Özel Çavuşoğlu Koleji'nin hem okul hem de kulüp takımında basketbol oynamayı sürdürdü. Takımda oynarken Özel Çavuşoğlu Koleji'nde eğitimine devam etti. Bu dönemde okul takımıyla Ortaokullar arası Türkiye şampiyonluğu, Liseler arası Türkiye şampiyonluğu, Liseler arası Dünya şampiyonluğu ve ikinciliği gibi birçok başarı elde ettiler.

1995 yılında gerçekleşen Avrupa Çaylak Basketbol Şampiyonasına Türkiye Millî Takımı'yla katılan Hidayet, 10,9 sayi, 4,4 ribaund ve 0,3 asist ortalamasıyla oynadı.[104] Aynı zamanda 1996 yılında gerçekleşen Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonasına katılmış ve 12 sayı, 4.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamasıyla oynadı. A Millî Basketbol Takımı'yla 1997 Dünya Basketbol U-22 Şampiyonası'nda 10,7 sayı, 4,3 ribaund, 2,0 asist ve 1998 Avrupa Basketbol U-22 Şampiyonası'nda 12,1 sayı, 6,1 ribaund, 0,4 asist ortalamalarıyla oynadı.

1999 yılında Fransa'da gerçekleşen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar giden takımda yer aldı ve maç başına 12,4 sayı, 3,4 ribaund, 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı.Türkiye'de gerçekleşen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi finale sırtlayan isim oldu. Maç başına 15.5 sayı ortalamasıyla, İbrahim Kutluay'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu. Ancak Ekim ayında yaptığı antrenman sırasında dirseğine darbe alan Hidayet'in kolu alçıya alındı ve 1 ay sahalardan uzak kaldı. Indianapolis'te gerçekleşen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Millî Basketbol Takımı'nda ilk beşte görev yapan Hidayet, turnuva boyunca ortalama 30.5 dakika, 14.9 sayı, 3.6 asistle oynadı ve Türkiye ilk kez katıldığı turnuvada 9. bitirdi.

İsveç'te gerçekleşen 2003 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarını 2. bitirerek 5'incilik için elemelere katıldı. Ancak Sırbistan takımına kaybedince, Hidayet'li Türkiye elendi ve turnuvayı 12. bitirdi.Sırbistan'da gerçekleşen 2005 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yle oynadığı 4 maçta 12 sayı, 4.2 ribaund ve 0.7 asist ortamalarıyla oynadı.

Japonya'da gerçekleşen 2006 Dünya Basketbol Şampiyonası'na Hidayet sakatlığı nedeniyle fizik tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyacı olduğunu söyleyerek Türkiye Basketbol Takımının turnuva kadrosunda yer almadı. İspanya'da gerçekleşen 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan Hidayet, 6 maç, 30 dakika, 19.2 sayı ve 3 asist ortalamasıyla oynadı ve Türkiye 12. sırada bitirdi.[110] 2009 Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerinde Hidayet Türkiye Millî Takımı'nda yerini aldı.

Millî Takımı yaptığı 6 maçı da kazanarak finallerin organize edileceği Polonya'ya namağlup gitme hakkını kazandı. Hidayet 5 maçta 12 sayı, 4.2 ribaund ve 3.8 asist ortalamasıyla oynadı.Polonya'da gerçekleşicek olan 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası için hazırlık maçı yapan Basketbol millî takımı, İngiltere'de oynan Gameon Turnuvasına katıldı. İsrail'i 85-69 yendiği ilk maçında, Hidayet 7 sayı kaydetti.Sonraki maçlarda, İngiltere'ye 15 ve Polonya'ya 11 sayı atarak, Türkiye'nin turnuvada lider bitirmesine katkıda bulundu.

2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk maçında favori Litvanya'yla Millî Takım, Hidayet'in 19 sayı, 2 ribaund ve 3 asist performansıyla, maçı 84-76 kazanmasını bildi.İkinci maçında Bulgarlara 8 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ; üçüncü maçındaysa Polonya'ya 13 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynadı. Türkiye ile ikinci tura yükselen Hidayet, sakat oynadığı İspanya maçında 2 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve Sırbistan maçında 4 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle maçları tamamladı.

Hidayet 24 Mart 2014 tarihinde, Türkiye A Millî Basketbol Takımı'ndan ayrılma kararı aldığını açıkladı.