Hatay Havalimanı ne zaman açılacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Hatay Havalimanı ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Peki, Hatay Havalimanı ne zaman açılacak?

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Havalimanı pistinde enine doğru büyük yarıklar oluştu. Ardından, Hatay Havalimanı ne zaman açılacağı merak ediliyor. Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Hatay Havalimanı ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Hatay Havalimanı ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

HATAY HAVALİMANI NE ZAMAN AÇILACAK?

Deprem nedeniyle Hatay merkez ve ilçelerinde çok sayıda bina yıkılırken, birçoğu da hasar gördü. Dörtyol ve Payas ilçelerinde 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisine ulaşılırken, Reyhanlı ve Erzin ilçelerinde de evlerin zarar gördüğü ve çökmeler meydana geldiği kaydedildi. Merkezde de çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay'da, depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Hatay'da havalimanı pistinde de büyük tahribat oluştu. Hatay Havalimanı'nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay Havalimanı'nın uçuşa kapatıldığını açıklarken "Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız" diye konuştu.