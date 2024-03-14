Harun Abdullah Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Kozan Belediye Başkan adayı Harun Abdullah Baysal kaç yaşında, nereli?
Harun Abdullah Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana- Kozan Belediye Başkan adayı Harun Abdullah Baysal kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Adana -Kozan Belediye Başkan adayı olan Harun Abdullah Baysal hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Harun Abdullah Baysal'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Harun Abdullah Baysal kimdir? Yeniden Refah Partisi Adana - Kozan Belediye Başkan adayı Harun Abdullah Baysal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
HARUN ABDULLAH BAYSAL KİMDİR?
Harun Abdullah Baysal, Yeniden Refah Partisi Adana- Kozan Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Adana - Kozan Belediye Başkan adayı Harun Abdullah Baysal ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.