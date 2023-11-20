Hangi illerde okul tatil edildi ve okullar ne zaman açılıyor merak ediliyor. 20 Kasım bugün okul var mı, yok mu gündeme geliyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. Peki, Hangi illerde okul tatil edildi 20 Kasım Pazartesi? Bugün okul var mı, yok mu?

Hangi illerde okul tatil edildi 20 Kasım Pazartesi? Bugün okul var mı, yok mu?

Hangi illerde okul tatil edildi 20 Kasım Pazartesi ve bugün okul var mı, yok mu gündeme geliyor. Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken bazı ilçelerden tatil haberleri geldi. Okullar ne zaman açılacak ve bugün okul var mı, yok mu merak ediliyor. Hangi illerde okul tatil edildi 20 Kasım Pazartesi? Bugün okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizdedir…

20 KASIM PAZARTESİ HANGİ İLLERDE OKUL TATİL EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı. İstanbul'un Şile ilçesi ve Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edilirken, Düzce'nin Akçakoca, Yığılca, Karabük'ün Eflani, Eskipazar, Bartın'ın Amasra, Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil ilçeleri ve Sinop merkez ile dört ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

BUGÜN OKUL VAR MI, YOK MU?

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken bazı ilçelerden tatil haberleri geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'un Şile, Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca, Karabük'ün Eflani ve Eskipazar, Bartın'ın Amasra ve Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil, Sinop merkez ve 4 ilçesi ile Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil edildi.