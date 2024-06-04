A Milli Takım, hazırlık maçında İtalya ile 0-0 berabere kaldı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesindeki hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu İtalya ile karşı karşıya geldi. Renato Dell'Are Stadı'ndaki mücadele 0-0 beraberlikle tamamlandı.

İKİ TAKIM DA GOL BULAMADI

Türkiye ile İtalya, 90 dakika boyunca bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. Temposuz geçen maçta iki takım da rakip kaleyi zorlayan ataklar yapamazken maçı 2'şer isabetli şutla tamamladı.

SEMİH KILIÇSOY FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

A Milli Futbol Takımı'nda karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Semih Kılıçsoy, 82. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi. Genç golcü, böylelikle İtalya karşılaşmasıyla birlikte A takım düzeyinde ilk kez milli formayı giydi.

OZAN KABAK SAKATLANDI

Mücadelenin 39. dakikasında Retegui ile ikili mücadele sırasında sakatlanan Ozan, oyuna devam edemedi. Sedyeyle oyunu terk eden milli futbolcunun yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu. Ozan Kabak oyundan alınırken İtalyan taraftarlar ve futbolcular tarafından alkışla destek gördü. İtalya maçının ilk yarısında sakatlanan Ozan Kabak muayene ve tetkikleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

EURO 2024 ÖNCESİ SON RAKİP POLONYA

Mart ayında oynadığı son iki hazırlık maçından mağlubiyetle ayrılan milliler, Macaristan'a 1-0, Avusturya'ya da 6-1 kaybetmişti. İtalya ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, EURO 2024 öncesindeki son hazırlık karşılaşmasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile oynayacak.