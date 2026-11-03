Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat: Gençliğe yatırım yapıyoruz, üreten Haliliye için çalışıyoruz

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haberler.com sunucusu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel zenginliklerinden Haliliye'de yürütülen belediyecilik çalışmalarına kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Canpolat, özellikle üretim, istihdam, eğitim, spor ve turizm alanındaki yatırımlara dikkat çekti.

2019 yılında göreve geldiğini hatırlatan Canpolat, "Üreten Haliliye" anlayışıyla belediyenin kendi kaynaklarını kullanarak hizmet üretmesini hedeflediklerini belirtti. İlçede iki fabrika açtıklarını ve fabrika sayısını artırmak için çalıştıklarını söyleyen Canpolat, belediyeye ait üretim atölyelerinin de hizmet maliyetlerini düşürmeye katkı sağladığını ifade etti.

"ŞANLIURFA GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNE DAMGA VURACAK"

Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını vurgulayan Canpolat, kentin tarihi mirasının yanı sıra tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm alanlarında önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Göbeklitepe ve Karahantepe'nin dünya çapında ilgi gördüğünü belirten Canpolat, Şanlıurfa'yı farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir kardeşlik ve hoşgörü şehri olarak tanımladı.

Kentin özellikle genç nüfusuyla gelecekte daha da ön plana çıkacağını dile getiren Canpolat, Şanlıurfa'dan bilim, teknoloji, sanayi ve farklı alanlarda önemli isimlerin yetişeceğine inandığını ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZ BİZDEN YENİ HİZMETLER VE İSTİHDAM İSTİYOR"

Vatandaşların belediyeden beklentilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Canpolat, Şanlıurfa'da esnaf bir ailenin çocuğu olarak büyüdüğünü ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya önem verdiğini söyledi.

Haliliyelilerin özellikle istihdam, sosyal yaşam alanları, spor tesisleri ve yeni yatırımlar talep ettiğini belirten Canpolat, bu ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

İlçede iki fabrika açtıklarını ve yeni üretim tesisleri için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Canpolat, sosyal ve kültürel tesislerin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Vatandaşların belediye hizmetlerinde devamlılık, açıklık ve şeffaflık beklediğini vurgulayan Canpolat, merkezi yönetimle koordinasyon içerisinde Şanlıurfa'ya yeni yatırımlar kazandırılması için de çalıştıklarını söyledi.

"DÖRT YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPTIK, BEŞİNCİSİ BİTMEK ÜZERE"

Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğuna dikkat çeken Canpolat, gençlere yönelik spor yatırımlarının belediyenin öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Haliliye'de dört yarı olimpik yüzme havuzunu hizmete açtıklarını, beşinci havuzun ise tamamlanmak üzere olduğunu açıklayan Canpolat, yaz döneminde yaklaşık 8 ila 10 bin öğrencinin havuzlara kayıt yaptırdığını belirtti.

Gençlerin güvenli ortamlarda spor yapabilmesini amaçladıklarını anlatan Canpolat, "Kanala değil, havuza gel" projesiyle yüzme faaliyetlerini desteklediklerini söyledi.

Yeni bir okçuluk merkezi açmak için çalıştıklarını da belirten Canpolat, geleneksel ve modern spor branşlarında gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlamak istediklerini ifade etti.

"34 AMATÖR SPOR KULÜBÜ İÇİN YENİ SAHA YAPIYORUZ"

Haliliye'de yaklaşık 34 amatör spor kulübü bulunduğunu açıklayan Canpolat, bu kulüplerin yararlanabileceği, tribünleri ve sosyal donatı alanları bulunan ulusal standartlarda bir futbol sahası inşa ettiklerini söyledi.

Haliliye Belediyespor bünyesinde farklı branşlarda faaliyet gösteren sporcuların başarılarına da değinen Canpolat, özellikle bilek güreşinde uluslararası düzeyde elde edilen başarıların kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Spor tesislerinin sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Canpolat, gençlerin yalnızca futbolda değil, farklı spor dallarında da kendilerini geliştirmelerini istediklerini dile getirdi.

"BİNE YAKIN ÖĞRENCİYİ ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIYORUZ"

Gençlere yönelik eğitim çalışmalarına da değinen Canpolat, Bahçelievler Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde yaklaşık bin öğrencinin üniversite sınavına hazırlandığını açıkladı.

Merkezde öğrencilere ders, kaynak kitap ve deneme sınavı desteği sağlandığını belirten Canpolat, eğitimlerden yararlanan öğrencilerin tıp, hukuk ve diş hekimliği gibi bölümlere yerleştiğini söyledi.

Üniversite sınavlarının yanı sıra POMEM, BESYO ve astsubaylık sınavlarına hazırlanan gençlere de sportif ve teknik destek verdiklerini aktaran Canpolat, belediyeye ait tesislerin bu amaçla kullanıldığını ifade etti.

"TÜRKİYE'NİN DÖRDÜNCÜ KEŞİF KAMPÜSÜNÜ HALİLİYE'YE KAZANDIRIYORUZ"

Bilim ve teknoloji yatırımlarına da değinen Canpolat, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile yapılan protokol kapsamında Haliliye'de bir Keşif Kampüsü inşa ettiklerini açıkladı.

Türkiye'de dördüncüsü olacağını belirttiği kampüsün yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Canpolat, burada gençlerin bilim, sanayi ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirebileceklerini ifade etti.

TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yoğun ilgi gördüğünü de belirten Canpolat, gençlerin teknolojiye duyduğu ilginin geleceğe yönelik yatırımların önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Canpolat, "Gençliğe yatırım yapıyoruz" sözleriyle eğitim ve teknoloji projelerine verdikleri önemi vurguladı.

"200'E YAKIN ARAÇ SATIN ALDIK, KİRALIK ARAÇ DÖNEMİNİ BİTİRDİK"

"Üreten Haliliye" projesinin ayrıntılarını paylaşan Canpolat, belediyenin kendi imkânlarıyla üretim yapabilmesi için çeşitli atölyeler kurduklarını anlattı.

Ahşap ve metal kaynak atölyelerinde park, bahçe, yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılan birçok malzemenin üretildiğini belirten Canpolat, araç bakım ve onarım işlemlerinin de belediyeye ait tesislerde gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediyenin kiralık araç uygulamasını sonlandırdıklarını açıklayan Canpolat, yaklaşık 200 araç satın aldıklarını ve bu araçların ödemelerinin tamamlandığını ifade etti.

Boya, elektronik ve otomasyon atölyelerinin de faaliyette olduğunu belirten Canpolat, belediyenin dışarıdan hizmet alma ihtiyacını azaltarak kamu kaynaklarını daha verimli kullanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"300 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA ÜRETİME GEÇTİK"

Haliliye'deki yol çalışmalarına ilişkin bilgi veren Canpolat, asfalt emülsiyon üretim tesisini tamamlayarak hizmete aldıklarını söyledi.

Tesisin saatte 10 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Canpolat, 120 ton ham madde stok kapasitesi ve 30 tonluk emülsiyon depolama tanklarının bulunduğunu aktardı.

Tesis ve ilave araç ekipmanları için yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Canpolat, bu yatırımla yol yapım çalışmalarında maliyet avantajı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

İlçede yaklaşık 2 milyon 300 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Canpolat, parke çalışmalarının da geniş bir alanda sürdüğünü belirtti.

Konkasör tesisiyle mıcır ve kum üretimini de kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Canpolat, çöp konteyneri üretim tesisini de devreye aldıklarını açıkladı.

"YEŞİLDİREK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİN İLK ETABINI TAMAMLADIK"

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Canpolat, Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabının tamamlandığını söyledi.

TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında hak sahiplerinin yeni konutlarına taşındığını belirten Canpolat, eski yapıların yıkımının tamamlandığını ifade etti.

Yeni kentsel dönüşüm projeleri üzerinde de çalıştıklarını aktaran Canpolat, bu yatırımların büyük bütçeler gerektirdiğini ve ilgili bakanlıklarla koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"300'E YAKIN HASARLI YAPININ YIKIMINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Deprem sonrasında ilçedeki yapı stokunun incelenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Canpolat, kaymakamlıkla birlikte yaklaşık 300 ağır ve orta hasarlı yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yeni yapıların inşa edilmesi sürecinde imar mevzuatına uygun şekilde kolaylaştırıcı kararlar aldıklarını ifade eden Canpolat, yapı güvenliğinin artırılması amacıyla bakanlık ve üniversitelerle iş birliğine önem verdiklerini söyledi.

Altyapı çalışmalarına da değinen Canpolat, özellikle sokaklarda yağmur suyu drenajı ve rehabilitasyon projeleri üzerinde çalıştıklarını belirtti.

"GÖBEKLİTEPE DÜNYA TARİHİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Şanlıurfa'nın kültürel mirasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Canpolat, Göbeklitepe ve Karahantepe'nin insanlık tarihi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Göbeklitepe'nin yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle dünya çapında önemli bir arkeolojik alan olduğunu vurgulayan Canpolat, "Göbeklitepe dünya tarihini değiştirdi" dedi.

Bölgede kazı çalışmalarının devam ettiğini belirten Canpolat, alanın tamamının ortaya çıkarılmasının uzun yıllar alabileceğini ifade etti.

Göbeklitepe'nin her yıl bir milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladığını söyleyen Canpolat, bu ilginin Şanlıurfa ekonomisi ve turizmi açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

"BELEDİYEYE AİT BİR BİNAYI OTELE DÖNÜŞTÜRDÜK"

Artan turist sayısına karşılık konaklama ve gastronomi yatırımlarına önem verdiklerini belirten Canpolat, belediyeye ait bir binayı otele dönüştürdüklerini açıkladı.

Şanlıurfa'nın konaklama kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Canpolat, özel sektör tarafından yapılacak otel yatırımlarını kolaylaştırmak amacıyla belediye meclisinde kararlar aldıklarını ifade etti.

Haliliye Belediyesi bünyesinde bir gastronomi merkezi oluşturduklarını da belirten Canpolat, bu tesisin hem turistlere hizmet verdiğini hem de bölgedeki esnafa örnek olmasını amaçladıklarını söyledi.

"GÖBEKLİTEPE'NİN TANITIMI YETERLİ DEĞİL, GÜNDEMDE KALMALI"

Melis Yaşar'ın Göbeklitepe'nin uluslararası alanda yeterince tanıtılıp tanıtılmadığına ilişkin sorusunu yanıtlayan Canpolat, bölgenin dünya çapındaki bilinirliğinin yüksek olduğunu ancak tanıtım çalışmalarının kesintisiz sürmesi gerektiğini vurguladı.

Göbeklitepe'nin yalnızca tanıtılmasının yeterli olmadığını belirten Canpolat, bölgeye gelecek ziyaretçiler için konaklama, ulaşım ve sosyal imkânların da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Turizm fuarları, tanıtım günleri, videolar ve çeşitli organizasyonlarla Şanlıurfa'nın uluslararası alanda tanıtılmaya devam ettiğini söyleyen Canpolat, turizm yatırımları ile tanıtım faaliyetlerinin birlikte yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

"ŞANLIURFA KÜLTÜR VE TURİZMİN BAŞKENTİ OLACAK"

Şanlıurfa'nın yalnızca arkeolojik mirasıyla değil, gastronomisi ve müzik kültürüyle de önemli bir şehir olduğunu belirten Canpolat, kentin uluslararası alandaki kültürel kimliğinin giderek güçlendiğini söyledi.

Şanlıurfa'nın gastronomi ve müzik alanındaki birikimine dikkat çeken Canpolat, şehrin kültür turizminde daha güçlü bir konuma ulaşacağına inandığını ifade etti.

Kentin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemini vurgulayan Canpolat, Şanlıurfa'nın turizmde zirvede kalması için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

"HALKA HİZMET, HAKKA HİZMETTİR"

Programın sonunda Haliliye halkına yönelik mesaj veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, doğup büyüdüğü Şanlıurfa'ya hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Belediyecilik anlayışlarının temelinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmenin bulunduğunu belirten Canpolat, "Halka hizmet, Hakk'a hizmettir" anlayışıyla görevlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Canpolat, Haliliye'nin gelişmesi, vatandaşların refah seviyesinin yükselmesi ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini belirterek Haberler.com izleyicilerine teşekkür etti.