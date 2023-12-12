Hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıkmasıyla beraber Halil Umut Meler ne dediği merak ediyor. Halil Umut Meler'in ifadesi nedir ve ne dediği gündeme geliyor. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 avanesinin yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastanede ifade verdi. Peki, Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir?

Halil Umut Meler ne dedi ve Halil Umut Meler'in ifadesi nedir merak ediliyor. MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler ifade verdi. Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Detaylar haberimizdedir…

HALİL UMUT MELER NE DEDİ?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 avanesinin yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler tedavi gördüğü hastanede verdiği ifadede "Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.

HALİL UMUT MELER'İN İFADESİ NEDİR?

Süper Lig'de dün akşam oynanan maçın ardından sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan Meler'in müşteki olarak ifadesi, tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesinde alındı.

Halil Umut Meler ifadesinde, dün saat 20.00'de Eryaman stadyumunda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı. Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi; "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm.

"BANA HİTABEN 'SENİ ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ"

Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."