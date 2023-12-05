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Hakim Ziyech ve Hadise sevgili mi?

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Ünlü sanatçı Hadise'nin Galatasaray maçlarını izlemesinin sebebinin Sarı-Kırmızılılar'ın son haftalarda gerek performansı gerekse attığı gollerle büyük alkış alan Hollanda asıllı Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, ünlü şarkıcının yıldız isme aşık olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları sahadaki performanslarının yanında yaşadığı aşklarla da gündemde. Son maçlarda attığı gollerle gündeme gelen Hakim Ziyech bu kez bir aşk bombasıyla gündemde. Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise ile Ziyech'in aşk iddiası magazin basınında büyük yankı uyandırdı. Peki Hakim Ziyech'in sevgilisi kim? Hadise Ziyech ile aşk yaşıyor mu? Ziyech ile Hadise sevgili mi? işte tüm bu soruların yanıtı.

HAKİM ZİYECH VE HADİSE SEVGİLİ Mİ?

Hadise'nin yakın arkadaş olduğu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs'un evinde bir yemekte tanıştıkları, yakınlaştığı yakın çevrelerine: "Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız" dedikleri ortaya çıktı.

İkilinin ayrıca Felemenkçe dilini konuşmaları ve Hadise'nin sürekli olarak Galatasaray maçlarını izlemesi ve takımın galibiyetlerini sık sık paylaşması ilişki iddialarını daha da güçlendiriyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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