Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, bir yandan Zakharyan'ı Türkiye'ye getirmeye ikna etmeye çalışırken diğer yandan ise tanıdık bir isim için yeniden hazırlık yapıyor. Peki, Haji Wright Galatasaray'a mı geliyor? Haji Wright Galatasaray'a gelecek mi? Haji Wright hangi takımda?

Ara transfer döneminde yıldız futbolcu Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ı yeniden gündemine aldı. Merak edilenler arasında ise Haji Wright Galatasaray'a mı geliyor? Haji Wright Galatasaray'a gelecek mi? Haji Wright hangi takımda? soruları yer aldı.

HAJİ WRİGHT GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Ara transfer döneminde yıldız futbolcu Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright'ı yeniden gündemine aldı. Cimbom, 24 yaşındaki santrforu transfer edip gelecek yıllarda daha yüksek fiyatlara satmayı planlıyor. Sözcü'de yer alan habere göre, ABD'de tedavi olan ve kısa süre önce Antalya'ya dönen Wright'ın transferine izin verilmesi için kulüp yönetiminden talepte bulunduğu iddia ediliyor. Transfer dönemi 5 Mart'ta bitiyor, pazarlıklar devam ediyor. ABD'li futbolcu, bu sezon 17 resmi maçta 11 gol kaydetti. Galatasaray, Antalya kampında dün iki hazırlık maçına çıktı. Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekibin gollerini İcardi ve Barış Alper kaydetti. Sarı-kırmızılılar, akşam Pendik'le oynadığı hazırlık maçını ise Berkan, Yunus ve Rashica'nın golleriyle 3-1 kazandı.