Hadise hamile mi? Hadise hamile iddiaları doğru mu?

Mehmet Dinçerler ve Hadise ne yapsa olay oluyor. Son olarak beraber görüntülenen çift yeni bir iddiayla gündeme geldi. Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi hamile iddialarının konuşulmasına sebep oldu. Genellikle özel hayatı hakkında konuşmamayı tercih eden Hadise en sonunda açıklama yaptı. Hadise hamile iddiaları doğru mu? Hadise hamile mi?

HADİSE HAMİLE Mİ?

Hadise, 2. Sayfa programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı. Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor. Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

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