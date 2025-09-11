Haberler

Habertürk ve Show TV'nin patronlarına gözaltı kararı! 8 isime yöneltilen suçlamalar hayli ağır

Habertürk ve Show TV'nin patronlarına gözaltı kararı! 8 isime yöneltilen suçlamalar hayli ağır
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarının işlendiği iddiasıyla Can Holding'e operasyon başlatıldı. Holdingin 8 üst düzey yönetici için gözaltı kararı verilirken bu isimler arasında Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın olduğu öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV'nin de yer aldığı toplam 121 şirkete el konuldu.

SUÇLAMALAR ÇOK AĞIR

Başsavcılık, gözaltına alınan isimlere "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarını yöneltti.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında Can Holding çatısı altındaki 121 şirket, mahkeme kararıyla devlet denetimine geçti. Habertürk ve Show TV de el konulan şirketler arasında yer aldı.

Sabah saatlerinde jandarma ekipleri, Can Holding Genel Merkezi ve bağlı şirketlerde eş zamanlı aramalar yaptı.

CİNER'DEN CAN GRUBU'NA DEVİR

Turgay Ciner, Aralık 2024'te Habertürk ve Show TV'nin de bulunduğu tüm hisselerini Can Grubu'na devretmiş ve medya sektöründen çekilmişti. O dönemde Can Holding'den yapılan açıklamada, "Medya sektöründeki yatırımlarımız Mehmet Kenan Tekdağ'ın liderliğinde yürütülecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Finans
