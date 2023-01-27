Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 27 Ocak 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Enflasyon haberleri, NATO haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 27 Ocak 2023 Cuma gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.

27 OCAK 2023 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN HABER GÜNDEMİ!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

BİLECİK'İN SÖĞÜT İLÇESİNDEKİ 109 TON REZERVLİ ALTIN MADENİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KATILDIĞI TÖRENLE AÇILDI

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 6.5 milyar dolar değerindeki 109 ton altın rezervinin işleneceği maden tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada "Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde Türkiye'de en çok altın üretimi yapılan ilk 3 madenden birisi olacak. Yıllık 2,5 ton altın üretilecek. Tesiste yaklaşık 1000 kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının 1300'ü bulmasını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni'nde konuştu.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA: İKİNCİ KEZ SEÇİLEBİLİR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda çıkan tartışmalarla ilgili, "2018 Nisan ayında yürürlüğe giren hüküm herkese iki defa seçilme hakkı tanınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok" ifadelerini kullandı.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin açıklamasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

MUSTAFA KESER, BÜLENT ERSOY'LA SADECE 2 BÖLÜM YAYINLANAN PROGRAMINDA YAŞANANLARI ANLATTI

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan usta sanatçı Mustafa Keser, birlikte yaptıkları program sadece 2 bölüm süren Bülent Ersoy hakkında konuştu. Projeye gönülsüz başladığını söyleyen Keser, "Programa başlarken kapris yapmayalım diye onu uyarmıştım. Ben programı götürmeye çalışırken o rol çaldığımı düşündü. Yapımcılar ve kanal yönetimi de bizimle konuşmak yerine programı bitirdi" dedi.

Türk Sanat Müziği'nin başarılı isimlerinden Mustafa Keser ve Bülent Ersoy 2021 yılında "Benzemez Kimse Bize" isimli bir program yapmaya başladı. İlk bölümde anlaşmazlık yaşayan ikilinin programı sadece 2 bölüm sürerek yayından kaldırıldı. 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Keser, hem Bülent Ersoy hem de Yılmaz Morgül'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

NEREYE GİTTİN EMRE ÇOLAK! 31 YAŞINDA İMZA ATTIĞI TAKIM ÇOK KONUŞULUR

Göztepe ile yolları ayıran Emre Çolak, İspanya 3. Lig ekibi CF Intercity ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Galatasaray ve Başakşehir'de de top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, daha önce de İspanya'da Deportivo forması giymişti.

Kasım ayında Göztepe'den ayrılan Emre Çolak sürpriz bir transfere imza attı. Deneyimli futbolcunun yeni rotası, İspanya 3. Lig'i oldu.

SEZON SONUNA KADAR İMZA ATACAK

Emre Çolak, İspanya 3. Lig takımı CF Intercity formasını giydi. 31 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar İspanyol ekibinde top koşturacak.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.