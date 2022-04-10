Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 10 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

10 NİSAN 2022 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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SON ANKETTE SÜRPRİZ SONUÇLAR! CHP VE DEVA PARTİSİ'NİN OY ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, nisan ayının anket sonuçlarını yayınladı. Buna göre; "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar; yüzde 33,4 AK Parti, yüzde 30,2 CHP, yüzde 12,4 İYİ Parti, yüzde 11,2 HDP, yüzde 7,1 MHP, yüzde 3,8 DEVA Partisi, yüzde 1,4 Gelecek Partisi ve yüzde 0,6 Saadet Partisi yanıtını verdi. Bu sonuçlara göre; Cumhur İttifakı 40,5 oy toplarken Millet İttifakı da 42,6 oy aldı.

UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİ: SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA 19 BİN 300 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 46. güne girilirken, Rus ordusunun verdiği kayıplarla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Savaşın başından bu yana 19 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü belirten Zelenski, 152 uçak, 137 helikopter ve 722 tankın imha edildiğini açıkladı.

BAKAN NEBATİ'DEN HAYAT PAHALILIĞI YORUMU: BİZ DE BU ÜLKEDE YAŞIYORUZ, AYNI PAZARDA VE SOFRADAYIZ

Türkiye'deki hayat pahalılığı son dönemde vatandaşların dert yandığı konuların başında gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD'ın iftar yemeğinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Pazardaki fiyatları biliyoruz. Biz de bu ülkede yaşıyoruz. Aynı sokakta, pazarda, sofrada, minibüste, otobüsteyiz" diyen Bakan Nebati, "Bu halkın iç dünyasını, çalışanların ne istediğini biliyoruz. Aralık ayından itibaren her ay enflasyonun nasıl düştüğünü hep beraber göreceğiz" dedi.

CANSU DERE'NİN İSPANYA KARARI! ARTIK BİR AYAĞI ORADA

'Sadakatsiz' dizisinin yıldızı Cansu Dere yoğun ilgi üzerine kendisi için düzenlenen Hard Rock Madrid Hotel'deki basın toplantısına katıldı. Gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğu görülen Dere, "Madrid'de olduğum için çok mutluyum, buraya daha fazla gelmeyi planlıyorum" sözleriyle yabancı hayranlarını sevindirdi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı sizce kim olmalı? #Milletİttifakı — Haberler (@Haberler) April 8, 2022

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