GÜMÜŞ FİYATLARI! 27 Ekim 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş, gümüş piyasasında da hareketliliği artırdı. Küresel ekonomik dalgalanmalar, artan yatırım ilgisi ve arz sınırlamaları, gümüşün değer kazanmasına zemin hazırladı. Bu durum, yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin "Bugün gümüş ne kadar?" ve "1 gram gümüş kaç TL oldu?" sorularını gündeme taşımasına neden oldu. Gümüş piyasasındaki son durum ve güncel fiyatlar, haberimizin devamında detaylı olarak aktarılıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Bugün 1 gram gümüşün fiyatı anlık olarak 64,56 TL seviyesinde işlem görüyor. Günlük ve haftalık dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcılar fiyatın sürekli olarak değiştiğini ve piyasa koşullarına göre yukarı ya da aşağı hareket edebileceğini bilmelidir.

Son 24 saatte gümüş fiyatı %-1,61 oranında düşüş yaşarken, haftalık bazda ise %-8,56 oranında bir azalma gözlemlenmiştir. Bu durum, kısa vadeli yatırım düşünenler için dikkat edilmesi gereken bir volatiliteyi göstermektedir.

GÜMÜŞ YÜZDE KAÇ ARTIŞ GÖSTERDİ?

Son yıllık performansa bakıldığında, gram gümüş fiyatı %73,63 oranında artış göstermiştir. Aylık değerlendirmede ise fiyat %4,77 yükselmiş durumda. Bu veriler, gümüşün hem uzun vadede değer kazandığını hem de son dönemlerde dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor.

Örneğin, gümüş son bir ayda 17 Ekim 2025 tarihinde 73,58 TL ile en yüksek seviyesine, 29 Eylül 2025 tarihinde 61,44 TL ile en düşük seviyesine ulaşmıştır. Bu bilgiler, yatırımcıların gümüş piyasasındaki dalgalanmaları ve fırsatları daha net değerlendirmesine yardımcı oluyor.

GÜMÜŞ YATIRIM İÇİN TERCİH EDİLİR Mİ?

Gümüş, portföy çeşitlendirmesi yapmak isteyen yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Altına kıyasla daha erişilebilir fiyatlı olması, özellikle küçük ve orta ölçekli yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, sanayi sektöründe yaygın kullanım alanına sahip olması, gümüş talebinin sürdürülebilir olmasına ve fiyatların desteklenmesine yardımcı oluyor.

Buna karşın, gümüş fiyatları altına göre daha dalgalı bir seyir izliyor ve bu durum yatırım riskini artırıyor. Bu nedenle, gümüşe yatırım yapmayı düşünenlerin piyasayı düzenli olarak takip etmesi, olası riskleri doğru analiz etmesi ve gerekirse finans uzmanlarının görüşlerinden faydalanması büyük önem taşıyor.

Özetle, gümüş ekonomik belirsizlik dönemlerinde alternatif bir yatırım aracı olarak öne çıkarken, fiyat hareketlerindeki oynaklık göz önünde bulundurularak temkinli bir yaklaşım benimsemek yatırımcılar için daha güvenli olacaktır.