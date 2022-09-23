GS- İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda? Lige verilen arada hazırlıklarını sürdürmek isteyen Aslan, Okan Buruk yönetiminde İstanbulspor ile hazırlık maçına çıkıyor. Galatasaray taraftarının yoğun ilgi gösterdiği maç ile ilgili hangi kanalda yayınlanacağı gibi detaylar araştırılıyor. Galatasaray maçı hangi kanalda?

GS- İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda? Uluslar Ligi nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçıyla değerlendirmek isteyen Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde İstanbulspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi NEF Stadyumu'nda karşılaşacak. Mata, Icardi, Seferoviç, Mertens gibi birçok star oyuncunun hazırlık sürecini hızlandırmak isteyen Aslan'ın maçı futbolseverler tarafından araştırılmakta. Sporseverler konuyla ilişkin GS- İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı hangi kanalda? sorularını araştırmakta GS-İstanbulspor maçı ile ilgili detaylar haberimizde;



GS- İSTANBULSPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

GALATASARAY-İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-İstanbulspor arasındaki mücadele 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak.