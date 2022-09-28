Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı ücretli mi? E nabız grip aşısı sorgulama ekranı!
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Kış ayının gelmesiyle beraber vatandaşın gündeminde grip aşısı yer aldı. Her sene kış aylarına giriş zamanlarında grip aşısı yapılıyor. Vatandaş ise Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı ücretli mi? E nabız grip aşısı sorgulama ekranı! Araştırıyor.
Grip aşısı kimlere yapılacak? Sorusu vatandaşın araştırdığı sorulardan bir tanesi. Kış aylarına giriş zamanlarında yapılan grip aşısının kimlere yapılacağı merak konusu. Peki, Grip aşısı kimlere yapılacak? Grip aşısı ücretli mi? E nabız grip aşısı sorgulama ekranı!
Grip aşısı 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik hastalığı olan vatandaşlara tanımlandı. Vatandaşlar grip aşısı sorgulamasını e- nabız üzerinden yapabilecek.
Grip aşıları SGK ödeme kapsamında 243 TL olacak. Riskli grupta olan vatandaşların grip aşısı tanımlandı.