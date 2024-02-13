Gram altın ne kadar, kaç TL? 13 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar?

Güncel altın fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeyrek altın ve cumhuriyet altın kaç TL oldu merak konusu oldu. Yatırım yapmak isteyen kullanıcılar tarafından altın fiyatları araştırılmaktadır. Arama motorlarında gram altın fiyatı sorgulatılıyor. Peki, Gram altın ne kadar, kaç TL? Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Detaylar haberimizde...

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Altının gramı yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 2 bin lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Altına yatırım yapacakların piyasadaki son durumu merak ediyor. Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını ise 13 bin 650 liradan satılıyor.

ANALİSTLERDEN ABD ENFLASYONU UYARISI

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürmesi nedeniyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ilişkin fiyatlamaları ötelediğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtti. ABD'de dün açıklanan veriler, kısa dönem enflasyon beklentilerinin değişim göstermediğini ortaya koydu. New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu ve son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.