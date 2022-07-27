Görümce nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Görümce hangi il ve ilçede çekildi? - Haberler

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Görümce nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Görümce hangi il ve ilçede çekildi?

Görümce nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Görümce hangi il ve ilçede çekildi?

Bugün Star TV'de Görümce filmi ekranlara geliyor. Filmin başlamasıyla birlikte izleyiciler, Görümce nerede çekildi? Hangi il ve ilçede çekildi? Görümce konusu nedir? Görümce filmi oyuncuları kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

 - Güncelleme:

Görümce, 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona giren, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, yapımcılığını Necati Akpınar'ın üstlendiği, senaryosunu Gupse Özay'ın yazdığı Türk komedi filmidir. Peki, Görümce nerede çekildi? Görümce filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Görümce hangi il ve ilçede çekildi?

GÖRÜMCE FİLMİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Görümce, 2 Aralık 2016 tarihinde vizyona girdi.

GÖRÜMCE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Görümce filmi İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmiştir.

GÖRÜMCE KONUSU NEDİR?

Yeliz, kardeşi Ahmet'e çok düşkün olan ve onu herkesten kıskanan bir kadındır, Ahmet, bir gün Deniz adında çok güzel bir kızla tanışır ancak Yeliz, annesi babası öldükten sonra kardeşinden hiç ayrı olmayı istememiştir. Bu nedenle Ahmet'in daha önceki sevgililerini ondan ayırmıştır. Denize de yapmak istediği şey; onu Ahmet'ten ayırmaktır. Bu nedenle, film boyunca bir sürü komik ve çılgınca şeyler yaşarlar.

GÖRÜMCE OYUNCU KADROSU

Gupse Özay - Yeliz

Buğra Gülsoy - Ahmet

Eda Ece - Deniz

Zeynep Kankonde - Fatoş

Danilo Zanna - Francesco

Özlem Tokaslan - Sonay

Dilşah Demir - Nebo

İnci Pars Özgürgün - İnci

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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