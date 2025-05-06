Global Tourism Forum Leaders Dinner: Küresel Turizmin Kalbi Dubai'de Josette'te Attı

Dünya turizminin önde gelen liderleri, 30 Nisan 2025 akşamı Dubai'nin ikonik mekânlarından Josette'te gerçekleştirilen Global Tourism Forum Leaders Dinner etkinliğinde bir araya geldi. World Tourism Forum Institute (WTFI) tarafından düzenlenen bu prestijli buluşma, sadece seçkin bir davet değil; aynı zamanda turizmin geleceğine dair fikirlerin ve stratejik iş birliklerinin doğduğu küresel bir vizyon platformuna dönüştü.

GLORİA GUEVARA ONURUNA: YENİ NESİL TURİZM ANLAYIŞININ VİZYON GECESİ

Gecenin onur konuğu, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (UN Tourism) Genel Sekreterliği için adaylığını açıklayan, sektörün saygın ve reformist ismi Gloria Guevara oldu. Diplomasi, çevre, teknoloji ve ekonomi ekseninde şekillenen gece, yeni nesil turizm anlayışının ipuçlarını sundu.

25'TEN FAZLA ÜLKEDEN ZİRVE KATILIMI

Geceye, 25'ten fazla ülkeyi temsilen bakanlar, büyükelçiler, başkonsoloslar, kamu otoriteleri, CEO'lar, yatırımcılar, teknoloji girişimcileri ve medya temsilcilerinden oluşan 150'den fazla üst düzey isim katıldı. Bu güçlü temsiliyet, WTFI'nin küresel turizm politikalarının şekillenmesinde oynadığı merkezi rolü bir kez daha gözler önüne serdi.

YENİ TURİZM MİMARİSİNİN TEMELLERİ ATILDI

Gecede yapılan stratejik görüşmelerde öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Turizm yatırımlarında sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk

Yeni destinasyonların yatırım cazibesi

Turizmde dijital altyapının dönüşümü

Kamu-özel sektör iş birlikleriyle bölgesel kalkınma modelleri

Krizlere dayanıklı turizm politikaları ve liderlik vizyonları

Katılımcılar, turizmin sadece ekonomik bir faaliyet değil; aynı zamanda kültürel diplomasi, sosyal kapsayıcılık ve çevresel dönüşüm açısından stratejik bir araç olduğunu vurguladı.

BULUT BAĞCI: "DÖNÜŞTÜRÜCÜ BİR KALKINMA ARACIYIZ"

WTFI Başkanı Bulut Bağcı, açılış konuşmasında turizmin küresel düzeydeki rolüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, yalnızca sektör temsilcileri değil; küresel değişimin aktörleri bulunuyor. Turizm artık sadece seyahat değil; birleştirici, dönüştürücü ve sürdürülebilir bir kalkınma aracı. Sayın Gloria Guevara gibi vizyoner bir liderin öncülüğünde, daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha akıllı bir turizm düzenine adım atıyoruz."

Her kıtada düzenlediği zirve ve forumlarla dünya turizminin yönünü belirleyen World Tourism Forum Institute, bu özel geceyle 2025 sonrası için stratejik yol haritasının ilk adımlarını attı.