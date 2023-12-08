Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE!

8 Aralık Gelinim Mutfakta programının canlı yayını araştırılmaktadır. Türkiye'nin en sevilen yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta, yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Gelinim Mutfakta canlı yayın linki!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta yeni bölümü merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta canlı yayın linki sorgulatılıyor. İşte, 8 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKT CANLI YAYIN!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.