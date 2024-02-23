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GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman?

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GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Sorularının cevabı araştırılıyor. Kanal D'nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bu hafta neler alacağı merak ediliyor.

Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİMDİR?

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman?

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman?


Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

Gelinim Mutfakta Nursel Ergin Kanal D Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

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