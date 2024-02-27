Gazze saldırıları Ramazan ayında duracak mı? İsrail- Gazze savaşı ne zaman bitecek?

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GAZZE SALDIRILARI RAMAZAN AYINDA DURACAK MI?

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi. Biden, eylemlerin durdurulma gerekçesi için İsrail'in rehineleri kurtarmak için zaman tanımasını gösterdi.

İSRAİL- GAZZE SAVAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Biden, Amerikan NBC kanalında verdiği röportajda "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da faaliyette bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar." dedi.

Biden daha önceki açıklamalarında ateşkes görüşmelerinin 4 Mart Pazartesi'ye kadar sonuçlanmasını umdukları bilgisini vermişti. Ateşkes görüşmeleri Mısır, Katar ve ABD'li yetkililerin arabuluculuğu ile Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ NEYİ KAPSIYOR?

Paris'teki ateşkes görüşmelerinde hazırlanan taslak teklife göre tüm askeri hareketlilik Ramazan ayı boyunca 40 gün duracak ve Filistinli mahkumlara karşılık İsrailli rehineler takas edilecek. Buna göre her 1 İsrailli rehineye karşılık 10 Filistinli mahkum takası yapılacak.

Taslağa göre Gazze'de yerinden edilmiş sivillerin kuzeye dönüşüne izin verilecek ancak askerlik yaşındaki erkekler hariç tutulacak. İsrailli tüm rehine kadınlar, 19 yaş altındaki çocuklar, yaşlılar ve hastalar Filistinli mahkumlarla yapılacak takasla serbest kalacak.

Her gün 500 yardım kamyonunun girişine izin verilecek, binlerce çadır ve karavan temin edilecek. Taslakta ayrıca Gazze Şeridi'ndeki fırınların ve hastanelerin onarımı da yer alıyor.