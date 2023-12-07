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Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?

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İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde can kaybı yükseldi. Gelen son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da açıklandı. Peki, Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?

Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail ordusunun 7 Ekim'den beri katliam yaptığı Gazze Şeridi'nde can kaybı yükseldi. Gelen son verilere göre İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da açıklandı. Peki, Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Detaylar...

GAZZE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırdığı ve işgal etmeye çalıştığı Gazze Şeridi'nde insani tablo ağırlaşıyor. Açıklanan son verilere göre İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 17 bin 177'ye yükseldi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

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