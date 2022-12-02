Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken H grubunda yer alan Gana - Uruguay karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise arama motorlarında Gana - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Uruguay maçı ne zaman? Gana - Uruguay maçı hangi kanalda yayınlanıyor? sorularını araştırıyor. İşte merak edilenler....

Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Dünya Kupası'nda heyecanla beklenen maçlardan birisi de Gana - Uruguay maçı. Dünyanın her yerinden takip edilen Dünya Kupası organizasyonunda oynanacak olan Gana - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası Uruguay maçı ne zaman? Gana - Uruguay maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

GANA- URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda oynanacak olan Gana - Uruguay maçı 2 Aralık günü saat 18:00'da başlayacak.

GANA- URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

H grubu maçlarından biri olan Gana - Uruguay Kore maçı TRT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.